Diverse le notizie dedicate al Milan questa mattina. In primo piano c'è la gara contro il Porto e il derby di domenica contro l'Inter, ma attenzione anche al calciomercato. Maldini e Massara, infatti, pensano a un giocatore che già è stato accostato al club rossonero in passato. In primo piano c'è anche Zlatan Ibrahimovic: lo svedese, protagonista nella gara di Roma, vuole continuare a stupire. Ecco le notizie più importanti della mattina.