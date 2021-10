Milan, c’è il vice di Brahim Diaz. Kessie, l’Inter è in agguato | News

La Serie A sta per ripartire, ma il Milan pensa al calciomercato. Nel mirino c'è un vice Brahim Diaz, visto i problemi nell'ultimo periodo di Junior Messias. Tiene banco anche il futuro di Franck Kessie, che ormai sembra destinato a lasciare il club rossonero. Slitta ancora il rientro di Zlatan Ibrahimovic, che non dovrebbe essere a disposizione per la partita contro il Verona. Ecco le notizie più importanti di oggi della rassegna.