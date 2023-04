Milan, nelle prossime ore arriverà Cardinale a Milano: il punto

Gerry Cardinale, proprietario del Milan, è in arrivo a Milano. Assisterà alla sfida di Champions League contro il Napoli ma non soltanto

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird e proprietario del Milan, nelle prossime ore dovrebbe sbarcare a Milano.

Milan, Cardinale sta per tornare in Italia — Attilio Fontana, il Governatore della Regione Lombardia, al termine dell'ultimo incontro con l'imprenditore statunitense, infatti, aveva dichiarato come i due si fossero dati un nuovo appuntamento in città in occasione della sfida di andata dei quarti di finale di Champions League tra Milan e Napoli.

Cardinale, quindi, sarà in città per vedere giocare il Milan di Stefano Pioli mercoledì sera a 'San Siro'. Finora, ha visto il derby di andata in campionato contro l'Inter (3-2), la partita contro la Juventus (2-0) e la gara di andata degli ottavi di Champions contro il Tottenham (1-0). Tre partite, tre vittorie per il proprietario e, a questo punto, talismano rossonero.

Milan-Napoli a 'San Siro' e non solo in agenda — Cardinale avrà modo, durante la sua permanenza a Milano, di intrattenere altri colloqui con le autorità preposte in merito la realizzazione del nuovo stadio del Milan, un caposaldo del suo progetto di crescita per il club di Via Aldo Rossi.