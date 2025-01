Milan, Cardinale: protesta infinita. Spuntano sticker in città

'Cardinale devi vendere, vattene!'. Questa la colonna sonora che ha accompagnato le ultime partite del Milan in casa e non solo. La protesta della Curva Sud e di tutto San Siro è divampata e non accenna a fermarsi, nonostante il cambio in panchina, con Paulo Fonseca esonerato e l'arrivo di Sergio Conceicao.