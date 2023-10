Milan primo, Cardinale gongola. Quattro anni di Pioli. Giroud, sei top

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, lunedì 9 ottobre 2023. Ma anche nel corso della mattinata sono emerse molte novità sull'universo rossonero. Archiviata Genoa-Milan, tra le polemiche per il gol concesso a Christian Pulisic (qui l'opinione dell'ex arbitro Gianpaolo Calvarese) e l'espulsione di Mike Maignan (ecco qui, invece, l'intervento di Luca Marelli), vediamo insieme, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.