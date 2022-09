Il nuovo Milan di Cardinale: Maldini e Scheiner al centro del club

Paolo Maldini e Alec Scheiner saranno figure chiave nel Milan di Gerry Cardinale. Ecco di cosa si occuperanno nel prossimo futuro

Daniele Triolo

Da ieri il Milan è passato ufficialmente da Elliott a RedBird, il fondo di Gerry Cardinale. Con il suo avvento alla guida del club di Via Aldo Rossi, secondo quanto riferito da 'Repubblica' oggi in edicola, ci saranno due figure in particolare che sono destinate ad acquisire un ruolo centrale in società.

Milan, con Cardinale più poteri per Maldini

Si tratta di Paolo Maldini, attuale direttore tecnico del Milan e di Alec Scheiner, avvocato e braccio destro di Cardinale in RedBird. L'ex capitano rossonero dovrebbe avere le stesse deleghe attuali, ma con più forza all'interno della società. Durante la trattativa tra Elliott e RedBird, come si ricorderà, prima dell'estate, Maldini e Cardinale si erano già incontrati per parlare.

In quell'incontro, Maldini aveva illustrato al nuovo azionista di maggioranza del Milan la sua idea di squadra da migliorare. Che prevedeva l'innesto di un pezzo pregiato all'anno: come accaduto, per esempio, in questo calciomercato estivo con Charles De Ketelaere.

Scheiner, con tutta probabilità, avrà invece la delega alle strategia per l'aumento dei ricavi da stadio. Lo sviluppo progettuale del nuovo impianto sportivo, però, dovrebbe restare a Paolo Scaroni, Presidente rossonero. L'avvocato statunitense, ha ricordato 'Repubblica', ha avuto un ruolo fondamentale nella realizzazione dell’AT&T Stadium, lo stadio da 1,3 miliardi di dollari inaugurato nel 2009 per i Dallas Cowboys, franchigia della NFL di football.

Scheiner ha poi poi curato dal 2016 tutte le operazioni di RedBird legate allo sport, compreso l’acquisto del Tolosa nel 2020. Ecco Vranckx: segui la sua prima giornata da calciatore rossonero >>>