Rivoluzione Milan: Cardinale caccia Maldini e Massara. Ma Pioli resta

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, martedì 6 giugno 2023. E non poteva essere altrimenti, visto il terremoto societario successo nella giornata di ieri, con Paolo Maldini e Frederic Massara prossimi ad essere esonerati dall'incarico di direttore tecnico e sportivo del Diavolo. Vediamo, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.