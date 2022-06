Milan, Cardinale cerca capitali: Maldini, Massara e mercato in sospeso

Gerry Cardinale, nuovo azionista di maggioranza del Milan, cerca soldi per ridurre il peso del prestito di Elliott. Sono giorni di attesa

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato della situazione del Milan e, in particolare, di quanto sta facendo Gerry Cardinale in questo periodo. Un momento strano, quello vissuto dal Diavolo, con il rinnovo del contratto di Paolo Maldini e Frederic Massara rimasto un proposito senza divenire certezza, con gli acquisti estivi programmati che rischiano di saltare e con l'esaltazione dei tifosi per il 19° Scudetto che sta rapidamente lasciando posto ad ansie e dubbi per la stagione 2022-2023.

Milan, Cardinale cerca capitali. In settimana firma Maldini

Cardinale, ha commentato la 'rosea', è tornato negli Stati Uniti d'America e ha proseguito il 'fund raising' per il Milan. Sta cercando, in pratica, nuovi capitali per l'operazione di acquisto del club di Via Aldo Rossi. Con il suo fondo, RedBird Capital Partners, ha infatti preso il Milan per 1,2 miliardi di euro ma una parte di quella cifra è stata finanziata proprio dal fondo Elliott, proprietario del Diavolo dal luglio 2018.

Di quanto sarà quel 'vendor loan', di fatto, lo stabilirà proprio la cifra che Cardinale riuscirà a raccogliere in queste settimane. Mentre Cardinale lavora per il Milan dagli States, a Milano non c'è stato un blocco delle attività, tutt'altro. La quotidianità del Milan procede, regolarmente, sotto la gestione Elliott. I dirigenti artefici della conquista dello Scudetto stanno, tutti, lavorando per il club. Maldini e Massara, però, hanno iniziato questa settimana con il contratto in scadenza, virtualmente quasi disoccupati.

C'è ottimismo, ad ogni modo, sulla loro conferma, ufficiale, in questa settimana. Maldini e Cardinale sono in contatto diretto, c'è feeling fin dal primo incontro. Quest'intesa dovrebbe dunque portare, materialmente, alla firma sul nuovo contratto dell'ex capitano e del direttore sportivo Massara. Ovviamente, con la condivisione della strategia tra Cardinale ed Elliott e il chiarimento sui ruoli e l'operatività di Maldini e del CEO Ivan Gazidis.

La fase di stallo prolungata, però, rischia di far perdere al Diavolo due obiettivi di calciomercato, come Sven Botman e Renato Sanches, che ha individuato e trattato da mesi, così come Noa Lang. Non bisogna più perdere tempo. Vero che la sessione di trattative partirà ufficialmente il 1° luglio, ma il rischio beffa sulle prime scelte per il Diavolo è dietro l'angolo. Milan, salta Botman? Tre concrete alternative sul mercato >>>