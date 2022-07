Milan, Cardinale è tornato in Italia: non a Milano però

Come era previsto, a fine luglio Gerry Cardinale , futuro proprietario del Milan , è tornato in Italia, ma lontano dal capoluogo lombardo. Il numero uno di RedBird , infatti, secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport , è stato visto a Capri, probabilmente ancora in vacanza. Non ci sono certezze, al momento, sui suoi programmi futuri. Potrebbe continuare a stare lì o arrivare a Milano come probabile. Di certo si avvicina la chiusura del passaggio di proprietà e il lavoro in questa direzione continua incessante, anche su uno yacht.

Sono emersi proprio negli ultimi giorni nuovi dettagli dell'affare, come quelli dell'entità del prestito che il venditore, ovvero Elliott, concederà all'acquirente, ovvero RedBird, per completare l'operazione. Potrebbe arrivare a 600 milioni, ovvero il massimo previsto nelle stime iniziali. In questo modo il legame tra Elliott e RedBird sarebbe ancora più solido. Anche se, in effetti, Elliott non avrà più quote di proprietà nella società rossonera.