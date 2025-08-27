Milan, Capuano: “Scelte per generare plusvalenze, meno per competere”

Giovanni Capuano analizza la scelta del Milan di puntare su Harder: futuro promettente e opportunità di mercato per i rossoneri.
Giovanni Capuano, giornalista, sul sito web di Panorama.it ha fatto un’importante riflessione sulla scelta del Milan di puntare su Conrad Harder, nonostante siano stati contattati anche Dusan Vlahovic e Victor Boniface. L’attaccante danese dello Sporting Lisbona è il giocatore meno pronto tra i tre, ma certamente quello più futuribile, come sottolinea Capuano. Ecco l’analisi del giornalista sulle scelte della società rossonera.
Milan, Capuano: "Sui 200 milioni incassati ne sono stati reinvestiti la metà. Ecco perchè"
—
"A fronte di quasi 200 milioni incassati ne sono stati reinvestiti un po' più della metà. Spiegazione? Senza ricavi Champions League era necessaria una dieta che pompasse risorse nei conti, evidentemente non volendolo fare la proprietà per supportare il rilancio. Il problema è che quasi tutte le scelte sono state profili perfetti per generare tra due o tre anni nuove plusvalenze, meno per immaginare una squadra competitiva.