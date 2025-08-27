Milan, Capuano duro: “Per RedBird e Cardinale conta solo il bilancio”

Pianeta Milan
Giovanni Capuano sul sito web Panorama.it analizza le scelte di Gerry Cardinale nella gestione del Milan. Ecco le sue parole
Francesco De Benedittis

Giovanni Capuano, giornalista, sul sito web di Panorama.it ha fatto un’importante riflessione sulle scelte di gestione del Milan da parte del fondo RedBird di Gerry Cardinale. Capuano ritiene che questo modo di operare possa risultare dannoso per il club, soprattutto dopo una stagione disastrosa come quella appena trascorsa. Ecco le sue parole.

Milan, Capuano: "Il fallimento dell'anno scorso non deve pesare sul futuro della squadra"

"Aver fallito, per colpe proprie, una stagione causandosi il danno di non partecipare alla Champions League non significa in automatico dover scaricare il peso del fallimento sul futuro della squadra. Legittimo contenere i costi e non esagerare nelle spese, ma i progetti sportivi si ricostruiscono mettendo mano al portafoglio.

Lo ha fatto anche De Laurentiis con il Napoli dopo il tragico post scudetto. La sensazione è che per RedBird e Cardinale conti solo l'ultima riga del bilancio, che deve essere sempre e comunque in nero anche a costo di tirare a campare".

