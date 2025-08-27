Milan, Capuano duro: “Per RedBird e Cardinale conta solo il bilancio”

Giovanni Capuano sul sito web Panorama.it analizza le scelte di Gerry Cardinale nella gestione del Milan. Ecco le sue parole
Milan, Capuano: "Il fallimento dell'anno scorso non deve pesare sul futuro della squadra"
"Aver fallito, per colpe proprie, una stagione causandosi il danno di non partecipare alla Champions League non significa in automatico dover scaricare il peso del fallimento sul futuro della squadra. Legittimo contenere i costi e non esagerare nelle spese, ma i progetti sportivi si ricostruiscono mettendo mano al portafoglio.