Milan, le parole di Giroud. Lo stadio e il calciomercato

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, venerdì 24 febbraio 2023. Ma anche nel corso della giornata il Diavolo ha occupato i pensieri dei tifosi e degli appassionati con delle ricche novità. Si va dalle notizie di campo a quelle di calciomercato, passando per l'evento del giorno. Ovvero, la presentazione di un nuovo completo da gioco. Vediamo insieme, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.