Milan-Cagliari 4-1, Giroud: “Adesso voglio giocare con Ibrahimovic”

Olivier Giroud, attaccante rossonero, ha parlato al termine di Milan-Cagliari 4-1 di 'San Siro'. Queste le dichiarazioni del francese

Daniele Triolo

Olivier Giroud, attaccante rossonero, protagonista assoluto di Milan-Cagliari 4-1 con una doppietta che, di fatto, ha messo in ghiaccio il risultato per il Diavolo di Stefano Pioli. Al termine della partita di 'San Siro' Giroud ha rilasciato delle dichiarazioni che sono state riportate dai quotidiani sportivi in edicola questa mattina.

Ha cominciato parlando della sua doppietta. Un giocatore del Milan non esordiva segnando due gol in casa dal 2013: all'epoca era toccato a Mario Balotelli. Impresa non facile, se si considera, inoltre, che Giroud porta la maglia numero 9, quella della cosiddetta 'maledizione' che ha investito chiunque l'abbia indossata, in rossonero, dopo Filippo Inzaghi.

"Ho sentito che c'era qualcosa di speciale con la maglia numero 9 - ha detto Giroud dopo Milan-Cagliari -, ma non sono superstizioso. Io credo in me stesso e nelle mie capacità. Da piccolo guardavo Marco van Basten, Jean-Pierre Papin, lo stesso Inzaghi ed indossare questa maglia mi rende felice".

Giroud, al termine di Milan-Cagliari, si è detto anche "fiero di giocare per il Milan e nello stadio di 'San Siro'. È stata una grande emozione. Poi siamo andati bene, potevamo segnare anche di più, ma il supporto dei tifosi è stato incredibile". Dopo la sosta della Serie A per gli impegni delle Nazionali dovrebbe tornare anche Zlatan Ibrahimovic. Possibile una coppia con lo svedese?

"Zlatan è un grande campione e ha una grande personalità - così Giroud nel post-partita di Milan-Cagliari -. È molto importante nello spogliatoio e voglio giocare con lui. Stiamo andando bene e sono convinto che possa essere lo stesso anche con lui".