Milan-Cagliari 0-0, la moviola: “Carboni-Rebić, non è rigore”

La moviola di Milan-Cagliari 0-0, gara della 37^ giornata di Serie A. Sufficienza piena (voto 6,5) per l'arbitro Davide Massa di Imperia

Analizzando la moviola di Milan-Cagliari , gara della 37^ giornata di Serie A giocatasi ieri sera a 'San Siro' e terminata 0-0 , 'La Gazzetta dello Sport' ha promosso Davide Massa . L'arbitro della sezione A.I.A. di Imperia, infatti, ha preso 6,5 in pagella per la sua conduzione del match.

Massa, secondo la 'rosea', ha arbitrato con "sicurezza ed autorevolezza, sbagliando pochissimi fischi". Quattro le ammonizioni della partita: l'unica sulla quale un po' si può obiettare è quella di Davide Calabria ( Milan ) che va a contrasto con João Pedro ( Cagliari ). Giuste quelle per il rossonero Simon Kjær e per i rossoblu Razvan Marin e Andrea Carboni .

Per 'La Gazzetta dello Sport', un po' rischioso il comportamento del difensore, ma non tale da giustificare la concessione di un calcio di rigore in favore del Diavolo. Non c'è neanche penalty sul contrasto tra Samu Castillejo (Milan) e Charalampos Lykogiannīs (Cagliari): i rossoneri protestano, timidamente, per un fallo di mano del greco.