Pulisic non si ferma: il supereroe che sta scrivendo la storia del Milan

Non si tratta soltanto di fortuna però: nelle ultime dieci partite, Pulisic ha contribuito segnando o assistendo in 9 di esse. L'unica eccezione è quella contro il Bayer Leverkusen.Come possiamo ben notare, Pulisic sta diventando sempre più centrale nel gioco di Paulo Fonseca. "Lavoro con molto impegno ogni giorno- spiega l'americano - Voglio essere decisivo in ogni partita, e finora le cose stanno andando molto bene, con tanti gol e assist".