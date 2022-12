Milan, ancora dubbi sul futuro di Brahim Diaz: si parlerà con il Real

Sulle pagine del Corriere dello Sport si parla anche del futuro di Brahim Diaz con la maglia del Milan che sarebbe ancora in dubbio

Emiliano Guadagnoli

Sulle pagine del Corriere dello Sport si parla anche del futuro di Brahim Diaz. Questo, si legge, è ancora incerto per il trequartista, chiamato ad una seconda parte di stagione da protagonista per tentare di allungare la carriera al Milan. Dalla Spagna continuano a rimbalzare voci sul fatto che il Real di Ancelotti possa riportarlo alla base in vista della prossima annata, ma pure in questo caso molto dipenderà da come Brahim Diaz interpreterà le prossime partite.

L’investimento, per il Milan, dovrebbe aggirarsi sui 22 milioni di euro ma quasi sicuramente in primavera i due club torneranno a parlare per fissare un nuovo prezzo, in base alle prestazioni del giocatore.

Milan, la decisione spetta a Brahim Diaz — Spetta a lui decidere il futuro, si legge, e tutto passerà dalle prestazioni in questa seconda parte di stagione. Fino ad oggi Brahim Diaz ha aiutato il Milan con quattro gol e un assist in tredici presenze di campionato, mentre in Champions è stato schierato quattro volte dal tecnico Pioli.

Un andamento migliore rispetto all’anno scorso quando fu condizionato dal Covid e da una serie di problemi fisici. Alla sua terza stagione in rossonero Brahim di sente più maturo e più sicuro delle proprie qualità tecniche.

Milan e Real, ottimi rapporti — Attualmente in prestito biennale, lo spagnolo classe 1999 vorrebbe maggiore stabilità per il futuro. Dunque spera di rimanere a Milano perché ha trovato un ambiente sano per crescere e sviluppare le sue qualità, ma nel caso ritornasse a Madrid non sarebbe un problema in quanto si avvicinerebbe alla sua Malaga.

I due club ne parleranno tra qualche mese, d’altronde i rapporti sono ottimi grazie a tanti anni di collaborazione sul mercato e soprattutto alla presenza di Ancelotti nella capitale spagnola. Con Paolo Maldini è bastato poco per trovare l’accordo su Brahim e sarà così anche in primavera, quando si tireranno le somme e si farà un bilancio complessivo sull’esperienza milanista del giocatore. Nuovo nome per l'esterno? I movimenti di calciomercato >>>