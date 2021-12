Milan, Brahim Diaz deve tornare a brillare nel 2022

Brahim Diaz da trascinatore del Milan, dopo il Covid non è più stato brillante. Dopo questa sosta deve ritrovare smalto e giocate.

Il 2021 è finito ed è stato un anno un po' particolare in casa Milan , con alti e bassi, di cui Brahim Diaz potrebbe essere l'esempio perfetto. Inizio e fine anno difficili, con prestazioni opache, mentre la parte centrale (fine stagione scorsa e inizio della nuova) strepitose. Nel 2022 il Milan ha bisogno che Brahim Diaz torni a essere quel giocatore decisivo e che lo resti. Deve dimostrare, come scrive il CorSport, che il vero Brahim Diaz è quello.

Se la scorsa stagione comunque non era un elemento centrale e quindi era difficile esprimersi al meglio, quest'anno stava facendo benissimo fino a quando non è arrivato il Covid a metterlo fuori dai giochi. Ha saltato quattro partite e dopo essere tornato ne ha giocata solo una per intero. Evidente segnale di come la forma fisica non sia mai tornata al massimo. Di conseguenza, ha poi perso anche fiducia e smalto. Inoltre, le squadre avversarie hanno iniziato a ingabbiarlo e con il Milan privo di altri elementi fondamentali, per lui è stato tutto molto difficile.