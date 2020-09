Milan-Bologna 2-0, per Tonali un debutto nel deserto di San Siro

MILAN-BOLOGNA ULTIME NEWS – Sandro Tonali ha fatto ieri sera a San Siro, in occasione di Milan-Bologna 2-0, il suo debutto ufficiale nel campionato di Serie A con i colori rossoneri.

Il classe 2000, che già aveva giocato giovedì scorso a Dublino in Europa League contro lo Shamrock Rovers, ieri sera è subentrato, al 78′, al compagno di reparto Franck Kessié.

Tonali, che ha inizialmente giocato con Ismaël Bennacer e poi con Rade Krunić, ha quindi giocato i suoi primi minuti con la maglia del Milan nel deserto di San Siro, aperto, come noto, soltanto a 1000 spettatori per volere del Governo.

Lo ha ricordato il quotidiano ‘Tuttosport‘ questa mattina in edicola, spiegando, come, tra l’altro, magari Tonali sognasse un esordio diverso in campionato con la squadra del suo cuore.

Intanto, però, da Milan-Bologna parte l’avventura del nuovo numero 8 del Diavolo. Pochi minuti per prendere confidenza con il manto erboso, con lo stadio e con il sistema di gioco di mister Stefano Pioli.

LE PAGELLE DEI CALCIATORI ROSSONERI PER MILAN-BOLOGNA DI IERI A SAN SIRO >>>