Milan-Bologna 0-0, ancora tanti fischi per Kessié | Serie A News

Franck Kessié fischiato prima e durante Milan-Bologna, partita della 31^ giornata della Serie A 2021-2022 terminata 0-0 a 'San Siro'

Daniele Triolo

C'era curiosità per capire come sarebbe stato accolto Franck Kessié, in occasione di Milan-Bologna, dal pubblico rossonero. Nei giorni scorsi, infatti, il centrocampista ivoriano aveva superato le visite mediche con il Barcellona e firmato il contratto che lo legherà al club catalano fino al 30 giugno 2026.

La sensazione, ha riferito 'Tuttosport' oggi in edicola, è che i fischi non sarebbero mancati. E, in effetti, così è stato. Anzi, mai come ieri sera per Milan-Bologna a 'San Siro', Kessié è stato fischiato dalla gente che, fino a poco tempo fa, lo amava. Innanzitutto, bordate di fischi alla lettura delle formazioni, nelle quali l'ex atalantino figurava in panchina. Il non aver giocato dall'inizio non l'ha salvato dalla contestazione dello stadio.

Il bis, scontato, di fischi per Kessié è poi arrivato al 70' di Milan-Bologna, quando Stefano Pioli l'ha inserito sul terreno di gioco al posto di Ismaël Bennacer nel tentativo di trovare il gol-vittoria. Al suo ingresso in campo la Curva Sud Milano ha sonoramente fischiato il numero 79 e lo stesso hanno fatto anche altri settori dello stadio. Pazienza se Pioli e i dirigenti avessero chiesto, nel recente passato, di evitare e di restare tutti uniti per il comune obiettivo dello Scudetto.

Per 5' Kessié ha anche indossato la fascia di capitano del Diavolo, passatagli da Davide Calabria. Prima che, però, dalla panchina, gli facessero presente di darla a Theo Hernández, vice-capitano di giornata come da distinta consegnata all'arbitro. La contestazione nell'aria, dunque, è arrivata. Ora bisognerà capire come Kessié vivrà questi ultimi 45 giorni in rossonero: da riserva o da elemento cardine della squadra che lotterà per il titolo fino all'ultima giornata? Milan, nuovo trequartista dalla Ligue 1? Le ultime news di mercato >>>

