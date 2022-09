Milan, buone notizie dal bilancio: ricavi aumentati e rosso in calo / News

Continua il percorso virtuoso del Milan dal punto di vista economico. Approvato il bilancio: rosso in calo e ricavi aumentati del 14%

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' si è soffermata sull'approvazione del bilancio del Milan relativo alla stagione 2021-2022. Arrivano ottime notizie dal Cda di ieri, che ha certificato la bontà del percorso intrapreso da Elliott per risanare i conti del club. Rispetto allo scorso anno i ricavi son aumentati del 14% e arrivano a quota 297,7 milioni di euro (261,1 un anno fa). È l'effetto Champions League, ma anche della grande risposta dei tifosi sempre presenti a San Siro e dei nuovi contratti di sponsorizzazione. Senza dimenticare, ovviamente, la vittoria dello scudetto, che ha permesso nuovi introiti. Il rosso a bilancio, invece, risulta pari a -66,5 milioni di euro, con una riduzione del passivo di 30 milioni rispetto al 2021-22 (-96,4) .

Il Milan, inoltre, ha usato l'escamotage della rivalutazione degli asset concesso dal decreto di agosto, come fatto da altre squadre per aumentare il patrimonio netto e/o rimandare le ricapitalizzazioni. In particolare il valore del marchio è stato portato da 35 milioni di euro a 200.