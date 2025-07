Oggi è un giorno importante per il Milan , per il nuovo Milan di Massimiliano Allegri . Alle ore 13:30 a Singapore è prevista la sfida contro l' Arsenal , il primo test amichevole di questa stagione. Un test probante ma utile per capire qual è la condizione del gruppo dopo due settimane abbondanti di preparazione e quali possono essere i principali dettami tattici del nuovo tecnico.

Poche certezze per il nuovo Milan

Tra i giocatori convocati in tournée, ci sono due assenti: Fofana e Jimenez. Date queste indisponibilità e visto un mercato in entrata che fin qui ha regalato solo Ricci e il secondo portiere Terracciano (Modric si sta godendo le meritate vacanze), Allegri ha a disposizione un numero limitato di scelte. Ciò preoccupa i tifosi, i quali possono godere solamente di poche certezze rispetto alla formazione che vedranno schierata all'esordio in Coppa Italia e in Serie A.