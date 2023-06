Milan, addio a Berlusconi senza Maldini. Mercato, sogno Milinkovic-Savic

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, giovedì 15 giugno 2023. Ieri, infatti, è stato il giorno dell'addio a Silvio Berlusconi, mentre, al contempo, i tifosi rossoneri cercano di sognare un po', in questo periodo nero dell'anno, con qualche notizia di calciomercato. Vediamo insieme, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.