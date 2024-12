Milan, Bennacer pronto a tornare: sarà un nuovo acquisto?

A Casa Milan, si legge, sperano che uno degli acquisti di gennaio, o magari già di dicembre, possa essere proprio Bennacer, per poi cercare uno o due giocatori sul calciomercato per chiudere il cerchio. LEGGI ANCHE: Milan, cosa fare con Okafor? Fuori forma e dal gioco: serve cederlo?ACQUISTA IL NOSTRO LIBRO DI NATALE PER BAMBINI E SOSTIENI PIANETA MILAN