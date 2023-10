Milan, Bennacer torna a Milanello: in campo solo nel 2024

Bennacer torna lunedì

Ismael Bennacer, si legge, sarebbe atteso a Milanello per lunedì. È probabile che Bennacer non si riveda in campo con la maglia del Milan prima di gennaio, se non febbraio visto che a inizio 2024 si svolgerà anche la Coppa d'Africa e l'Algeria spera di poterlo utilizzare. Ma quanto comincerà a svolgere la prossima settimana, sarà fondamentale per capire le tempetistiche per il rientro con la maglia del Milan.