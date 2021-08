Milan, Bennacer è pronto a riprendere gli allenamenti in gruppo

Ismaël Bennacer, smaltito il CoVid, può tornare a disposizione del Milan e del tecnico Stefano Pioli. Obiettivo: entrare in forma per Genova

Il Milan ritrova Ismaël Bennacer, guarito dal CoVid_19 dopo una decina di giorni: questo è uno dei temi trattati da 'La Gazzetta dello Sport' e dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Bennacer, infatti, era stato trovato positivo al coronavirus lo scorso 31 luglio e per tutto questo tempo è stato costretto all'isolamento domestico. A casa, in buone condizioni, il centrocampista franco-algerino si è allenato per non perdere il tono muscolare ed ora, smaltita l'infezione ed ottenuto semaforo verde per il ritorno all'attività sportiva, potrà rimettersi a disposizione di Stefano Pioli.

Il Milan oggi godrà di un giorno di riposo. Da domani, mercoledì 11 agosto, riprenderanno gli allenamenti e Bennacer, così come tutti gli altri (incluso Franck Kessié, tornato dalle Olimpiadi) sarà presente a Milanello per unirsi al gruppo e scaldare dunque i motori in vista dell'ultima amichevole precampionato. Il Milan giocherà, infatti, sabato 14 agosto, alle ore 20:30, allo stadio 'Nereo Rocco' di Trieste contro il Panathinaikos. L'ex Empoli potrà dunque avere l'opportunità di ritrovare, almeno parzialmente, il ritmo partita in vista del debutto in Serie A.

Che per il Milan, lo ricordiamo, sarà lunedì 23 agosto, alle ore 20:45, a 'Marassi' (Genova) contro la Sampdoria. Bennacer punta a ricomporre, con Kessié, la cerniera di centrocampo che tanto bene ha fatto in questi ultimi due anni in maglia rossonera. Milan-Florenzi, si può fare! Le ultime notizie sull'operazione di mercato >>>