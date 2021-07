Milan, Bennacer è come nuovo: la squadra gli cresce intorno

Ismaël Bennacer, centrocampista del Milan, va alla caccia del rilancio dopo un'ultima stagione in cui è stato subissato dagli infortuni

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha dedicato un approfondimento ad Ismaël Bennacer. Il centrocampista del Milan sembra un calciatore totalmente rigenerato rispetto la passata stagione. Tantissimi infortuni, infatti, hanno minato l'annata 2020-2021 del regista franco-algerino, uscito di scena nel momento clou del cammino del Diavolo.

Bennacer, in questa stagione, vuole voltare pagina e riscattare l'anno passato, quando spesso ha dovuto tifare il Milan dal divano di casa, o al massimo in tribuna, visti i continui intoppi muscolari. Il bicipite femorale gli ha dato fastidio da novembre in poi. Togliendolo, di fatto, dai meccanismi della squadra di Stefano Pioli fino a marzo inoltrato.

Il numero 4 rossonero, poi, è stato spesso soggetto a ricadute. Le quali, a maggior ragione, gli hanno impedito di tornare in ritmo bene per la fine della stagione. In totale, Bennacer ha disputato appena 21 gare su 38 dello scorso torneo di Serie A: è stato fuori squadra per ben 126 giorni, nel periodo in cui il Milan più aveva bisogno del suo apporto e delle sue geometrie sul rettangolo di gioco.

Il vero Bennacer, quello della seconda parte della stagione 2019-2020, per intenderci, non si è mai visto. Però, in questo scorcio iniziale della nuova annata, il vento sembra essere cambiato per lui. Bennacer ha segnato il primo gol stagionale del Milan, in amichevole a Milanello contro la Pro Sesto, segnale non trascurabile visto che, in genere, non è un centrocampista con il vizio del gol.

Spetterà a lui, dunque, rinfrancato nel fisico e nel morale, guidare la mediana rossonera ora che Franck Kessié è impegnato alle Olimpiadi con la Costa d'Avorio. Avrà modo e tempo di integrarsi al meglio con Sandro Tonali e Tommaso Pobega. Lui, Bennacer, resta intanto la certezza del Milan che vuole riprendere in mano la squadra così come è in grado di fare.