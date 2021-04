Milan-Benevento, Romagnoli può tornare titolare: Tomori in panchina?

Alessio Romagnoli, capitano del Milan, è pronto a tornare in campo dal primo minuto contro iil Benevento. Probabile panchina per Fikayo Tomori

L'edizione odierna di 'Tuttosport' riepiloga l'avventura al Milan di Fikayo Tomori dopo il suo arrivo a gennaio. Un impatto devastante per il centrale inglese, che si è preso la difesa rossonera a suon di prestazioni convincenti. Occhio però alla piccola flessione accusata nelle ultime due partite, che hanno visto due errori in occasione dei gol di Giacomo Raspadori e Joaquin Correa, che hanno condannato la squadra a due sconfitte pesantissime. Un dato di fato che potrebbe far riflettere Stefano Pioli sul ritorno in campo di Alessio Romagnoli. Il capitano, tra infortuni e panchine, è finito un po' fuori dai radar del tecnico rossonero, che potrebbe però rilanciarlo contro il Benevento. Da non escludere anche un possibile riposo per Simon Kjaer. Intanto il Milan si cautela: bloccato Maignan per il post Donnarumma. Le ultime