Milan, Bakayoko è tornato con un obiettivo: “Restare qui a lungo”

Tiémoué Bakayoko, centrocampista del Milan, presentato (nuovamente) a stampa e tifosi in conferenza stampa a Milanello. Le sue parole

Bakayoko ha quindi coronato il suo sogno di far ritorno al Milan dopo che, nella passata stagione, per sua stessa ammissione, c'erano stati dei contatti prima che le trattative lo portassero a Napoli . Le dichiarazioni di Bakayoko nella conferenza stampa di ieri a Milanello sono state riportate dal 'Corriere dello Sport' e da 'Tuttosport' oggi in edicola. "Devo tanto a Paolo Maldini , mi è stato vicino nei momento difficili durante il mio primo anno al Milan", ha spiegato il nuovo numero 41 rossonero.

"A questo punto della mia carriera ho bisogno di stabilità, dopo tutti questi prestiti: quindi spero di restare a lungo qui. Sia Olivier Giroud sia Fikayo Tomori mi hanno incoraggiato a tornare, di sicuro è un Milan più forte rispetto a quello in cui ho giocato la prima volta. Per lo Scudetto siamo sicuramente in corsa: l'anno scorso la squadra ci è andata vicino". Bakayoko rappresenterà un utile rinforzo per il Diavolo a centrocampo: conosce già il campionato di Serie A, ormai molto bene e ha esperienza in Champions League.