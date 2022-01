Milan, Bagni: “Tonali è super, ma Barella è mondiale”

Bagni, ex interista, ha parlato di Tonali, centrocampista del Milan, e di Barella, dell'Inter, spesso paragonati. Ecco le sue parole.

Il paragone tra Sandro Tonali, classe 2000 del Milan, e Nicolò Barella, classe 1997 dell'Inter, è ormai costante. I rispettivi club se li godono e se li tengono stretti, mentre sorride l'Italia, che ha una mediana da urlo. Di loro ha parlato Salvatore Bagni, ex nerazzurro, ai microfoni della Gazzetta: "Due giocatori diversi, entrambi fenomenali. Tonali è cresciuto tantissimi, soprattutto a livello di personalità, grazie alla fiducia di squadra e tifo: è sfrontato, dà ordine ed equilibrio, non ha paura di osare. Ma Barella resta il mio preferito: mezzala che ha le due fasi, con corsa, forza fisica e tantissima qualità. Gli manca qualche gol in più, ma è già tra i migliori al mondo nel ruolo". Milan, le top news di oggi: Theo, rinnovo vicino. Kessié prolunga?