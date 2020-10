Milan, auto-sostenibilità entro 2-3 anni: stadio fondamentale

Milan, auto-sostenibilità entro i prossimi 2-3 anni

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Come trapelato dall’incontro di ieri con la dirigenza rossonera, tenutosi con la stampa all’interno di San Siro, il Milan sarà auto-sostenibile entro i prossimi 2-3 anni. Il nuovo stadio a questo proposito avrà un ruolo fondamentale per i bilanci economici del club. La politica di spending review continuerà, il monte-ingaggi con Elliott è calato verticalmente e qualora possibile si procederà con cessioni ed annesse plusvalenze per migliorare il negativo in bilancio delle ultime stagioni.

