Milan-Atlético Madrid, luci a ‘San Siro’: è il derby di Brahim Díaz

Milan-Atlético Madrid di domani sera in Champions League è una gara speciale per Brahim Díaz, fantasista iberico di proprietà del Real Madrid

Daniele Triolo

Brahim Díaz sarà protagonista, domani sera a 'San Siro', in occasione di Milan-Atlético Madrid, seconda partita del Gruppo B di Champions League. Il fantasista malagueño, infatti, tornerà titolare nella formazione di mister Stefano Pioli dopo aver giocato una manciata di minuti in campionato a La Spezia. Minuti che, però, sono bastati al numero 10 rossonero per siglare il gol del successo.

Nella fila del Milan che torna ad affrontare l'Atlético Madrid a distanza di sette anni e mezzo da quell'11 marzo 2014, ultima partita del Diavolo in Champions prima della sfida al Liverpool di due settimane fa, Brahim Díaz occuperà, come ricordato dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, la posizione di trequartista alle spalle del centravanti di riferimento. I rossoneri si affideranno, dunque, alla sua verve per scardinare l'ostica retroguardia della squadra del 'Cholo', Diego Pablo Simeone.

Brahim Díaz sta facendo la differenza per senso della posizione e per la padronanza della sua zona di competenza. Come sottolineato dallo stesso Pioli, a differenza del suo predecessore si tratta di un trequartista puro. Un giocatore di classe e talento che si proietta verso la porta avversaria a caccia della rete. Sta vivendo un momento d'oro, il migliore della sua carriera, giacché tanto nel Manchester City quanto nel Real Madrid ha giocato davvero poco. Il Milan gli ha dato fiducia e lui la sta ricambiando.

Milan-Atlético Madrid di domani, oltretutto, sarà una gara dal sapore speciale per Brahim Díaz. Praticamente un derby, visto che il giocatore è ancora di proprietà delle 'Merengues' di Carlo Ancelotti e, per questo, sente moltissimo la rivalità con i 'Colchoneros'. Tornato a Milano la scorsa estate in prestito biennale con diritto di riscatto e controriscatto, Brahim Díaz sta dando anima e corpo alla causa del Diavolo: da lui ci si aspetta un'altra prestazione autoritaria ed un'altra notte magica. In Spagna sicuri: "Colpo Milan sul mercato: ora o a luglio" >>>