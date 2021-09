Milan-Atlético Madrid 1-2, sono i giovani la nota positiva per Pioli

In Milan-Atlético Madrid 1-2, nonostante la sconfitta interna in Champions League, si sono messi in luce tanti giovani forti della rosa

Grande prova anche di Brahim Diaz, che non solo ha fatto l'assist per Rafael Leao, ma ha messo in crisi la difesa dell'Atletico Madrid con diverse giocate di alto livello. Bene anche Alexis Saelemaekers, così come IsmaelBennacer e Sandro Tonali. Un gigante Fikayo Tomori, che è stato davvero insuperabile. Insomma Milan-Atletico Madrid non è andata nel migliore dei modi, ma ci sono tante note positive da portarsi a casa. Milan, via Kessié a zero? Il sostituto da un top club europeo! Le ultime >>>