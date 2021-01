Milan-Atalanta, subito Mandzukic per Pioli: le ultime

MILAN NEWS – Ancora emergenza. Più passa il tempo e più la squadra di Stefano Pioli perde i pezzi in questo periodo. Sembrava si potesse recuperare qualcuno, invece aumenta la lista delle assenze tra infortuni, Covid e squalifiche. Nel motore rossonero, però, adesso c’è anche un Mario Mandzukic in più. Il croato è arrivato e oggi si allena per la prima volta in gruppo. In questo momento, il mercato è fondamentale. Difficile che l’arrivo di Fikayo Tomori possa portare qualche uomo in più per Milan-Atalanta di sabato, ma in ogni caso anche il difensore inglese classe 1997 è in arrivo dal Chelsea e presto sarà rossonero.

Chi invece sarà subito disponibile è proprio l’attaccante classe 1986. Non ci sarà ancora Ismael Bennacer. L’algerino classe 1997 continua ad avere il solito problema muscolare, mentre c’è cauto ottimismo per Simon Kjaer. Il difensore danese classe 1989 ha una lombosciatalgia, che comunque non dovrebbe impedirgli di saltare la sfida con la sua ex squadra.

Mandzukic potrebbe essere subito gettato in campo secondo il Corriere dello Sport, risolvendo certamente il problema in attacco, che con lui è il reparto meno problematico. Torna infatti Rafael Leao dal primo minuto, ma come spesso accade il portoghese classe 1999 potrebbe essere sostituito, con il croato pronto a buttarsi nella mischia.

