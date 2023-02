Milan-Atalanta, tra i convocati dovrebbero tornare Maignan e Florenzi

Milan-Atalanta importante anche per i recuperi

La sfida all’Atalanta, si legge, è improntata anche sul ritorno di Giroud dal primo minuto: il bomber francese cerca il terzo gol consecutivo a San Siro in campionato dopo quelli contro Sassuolo e Torino. Ibrahimovic arriva da due panchine di fila. Per Maignan si va in ogni caso verso una convocazione del portiere, al pari di Florenzi. Tutto questo, mentre Pioli dovrebbe preservare Calabria e Bennacer: per entrambi l’idea è quella di arrivare a regime nel dentro o fuori di Londra contro il Tottenham l’8 marzo. Con un collaudo, magari, tra otto giorni a Firenze. Sia il capitano del Milan che il centrocampista algerino sono sulla via del recupero e ieri hanno proseguito il lavoro personalizzato. Bennacer ha giocato la sua ultima partita esattamente un mese fa, rimediando una squalifica che ha preceduto l’infortunio al bicipite femorale sinistro. Calciomercato Milan, prove d’attacco: occhi su Hojlund