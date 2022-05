Milan-Atalanta, Giroud e Leao per l’assalto Scudetto | Serie A News

Olivier Giroud e Rafael Leao, in Milan-Atalanta, dovranno garantire ai rossoneri i gol per superare l'ostacolo orobico verso il titolo

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Milan-Atalanta, partita della 37^ giornata della Serie A 2021-2022 in programma domani alle ore 18:00 a 'San Siro'. Il quotidiano romano ha ricordato, per l'occasione, come il tecnico rossonero Stefano Pioli si affiderà, ancora una volta, ad Olivier Giroud in attacco per tentare di scardinare la retroguardia avversaria.

Giroud è desideroso di chiudere la sua stagione tra le mura amiche con un gol che gli consentirebbe di raggiungere la doppia cifra in campionato. Non gli accade dal 2017, quando vestiva ancora la maglia dell'Arsenal. Finora, in Serie A, il centravanti francese classe 1986 ha segnato 9 gol e fornito 4 assist in 27 presenze. Ben 7 di queste reti le ha fatte a 'San Siro'.

Le due lontano da casa, però, le ha messe a segno sul campo di Napoli e Lazio, due delle big alle quali Giroud ha fatto gol oltre che a Inter e Roma. All'appello, di fatto, manca l'Atalanta. Nella gara d'andata, come si ricorderà, il numero 9 rossonero non aveva giocato per via di un infortunio alla schiena. Nel secondo tempo, poi, dovrebbe subentrare Zlatan Ibrahimović.

La vera arma segreta del Milan, però, in vista del match contro l'Atalanta, ha ricordato il 'CorSport', resta sempre Rafael Leao. È lui il giocatore più pericoloso del Diavolo, nei dribbling e in zona gol. Infatti, al momento è il numero 17 portoghese il giocatore più prolifico del Milan in campionato, con 10 reti e 6 assist all'attivo.

In Milan-Atalanta Leao sarà chiamato ad un'altra, grande prova per fornire un contributo definitivo alla corsa dei rossoneri verso lo Scudetto. Il Milan valuta un ritorno a sorpresa! Le ultime news di mercato >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI