Milan-Atalanta, ancora emergenza per i possibili campioni d’inverno

MILAN NEWS – Manca un solo punto per diventare campioni d’inverno ai rossoneri. L’ultima giornata del girone d’andata è Milan-Atalanta e si giocherà sabato pomeriggio alle ore 18:00. Il Milan ci arriva, ancora una volta, da primo in classifica, ma anche ancora una volta in piena emergenza infortuni. In difesa ci saranno a disposizione solo due titolari su quattro, con anche le prime riserve indisponibili o cedute. Inoltre, è ancora in dubbio Simon Kjaer, che dovrebbe esserci. Il danese ha un’infiammazione alla schiena che gli dà fastidio. Stefano Pioli non ha rischiato il classe 1989 e l’ha tolto a metà partita lunedì. Le alternative sono Pierre Kalulu, giovane francese classe 2000, o Mateo Musacchio, argentino classe 1990 ripescato per emergenza.

A centrocampo sono in tre grazie all’arrivo di Soualiho Meite. Il francese classe 1997 si è dimostrato subito pronto a dare una mano. Davanti torna Rafael Leao, ma il rientro del portoghese del 1999 coincide con la squalifica di Alexis Saelemaekers, coetaneo belga. Nel motore, sottolinea Tuttosport, però, c’è un Mario Mandzukic in più.

OGGI ARRIVA TOMORI E NON SOLO >>>