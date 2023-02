Milan-Atalanta 2-0, Theo Hernández: “Quel gol è mio” | Serie A News

Theo Hernández, terzino rossonero, ha parlato al termine di Milan-Atalanta 2-0 a 'San Siro'. Il francese è tornato ai suoi livelli abituali

Daniele Triolo

Theo Hernández, difensore rossonero, autentico mattatore, ieri sera a 'San Siro', in occasione di Milan-Atalanta, partita della 24^ giornata della Serie A 2022-2023 terminata 2-0 per il Diavolo. La schiena di Juan Musso, al 26', infatti, non gli ha fatto proprio un gran favore: sul gran sinistro di Theo dalla distanza, la complicità del portiere orobico aiuta il pallone a finire in porta.

Milan-Atalanta 2-0, Theo Hernández immarcabile — Tecnicamente, quindi, si tratta di un'autorete. Un dettaglio che, però, come evidenziato da 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, non ha negato a Theo Hernández la festa. Corsa verso la bandierina, scivolata sulle ginocchia, indice verso gli spalti dove, solitamente, siedono la compagna Zoe Cristofoli con il figlioletto Theo Junior. Un balletto con Brahim Díaz e poi via nuovamente a correre sulla fascia.

Theo Hernández, finalmente, è tornato ai suoi livelli. Quello ammirato in Milan-Atalanta è un Theo tutto da godere, non quello spento e fuori fase tornato a giocare in rossonero, a gennaio, dopo averso la finale dei Mondiali in Qatar tra la sua Francia e l'Argentina. Ritrovando lui, mister Stefano Pioli può finalmente dire di aver ritrovato tutti i riferimenti del suo Milan. Quando gira Theo, e quando è così determinante, ne beneficia tutto il gruppo.

Le sue dichiarazioni a fine match — A fine partita, poi, il francese a detto la sua sul match. «Abbiamo passato un periodo complicato, ma ora stiamo tornando ad essere il Milan di prima», così Theo Hernández su Milan-Atalanta ai microfoni di 'DAZN' -. «Ora dobbiamo pensare alla Fiorentina e solo dopo alla Champions League. L’autorete? Per me è gol mio … Ho visto che potevo tirare ed è stato bello». C’è tempo anche per congratularsi con Mike Maignan: «Era da tempo che lo volevamo con noi, ha fatto una grande partita». Leao gela il Milan sul rinnovo: le sue dichiarazioni >>>

