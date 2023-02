Milan-Atalanta 2-0: riecco Maignan e Ibrahimovic. Thiaw è un muro

Tanto spazio concesso a Milan-Atalanta, partita della 24^ giornata della Serie A 2022-2023, sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, lunedì 27 febbraio 2023. Il Diavolo, infatti, ha portato a casa tre punti importanti, per il presente e per il futuro in una serata quasi perfetta per i colori rossoneri. Vediamo com'è andata, dunque, con le notizie più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.