Milan-Atalanta 2-0: “È un Diavolo da rimonta” | Serie A News

Il Milan ha battuto 2-0 l'Atalanta a 'San Siro' con un gol per tempo: riagganciata l'Inter al secondo posto della classifica in Serie A

Daniele Triolo

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha parlato di Milan-Atalanta, partita della 24^ giornata della Serie A 2022-2023 disputatasi ieri a 'San Siro' e terminata 2-0 per il Diavolo. Si è trattato della quarta vittoria consecutiva della squadra di Stefano Pioli tra campionato e Champions League: il miglior modo per festeggiare le 800 panchine di Pioli in carriera e per avvicinarsi al ritorno degli ottavi di finale di Champions contro il Tottenham.

Milan-Atalanta 2-0: che bella vittoria per il Diavolo! — Anche in Milan-Atalanta si è visto il nuovo Milan che Pioli ha plasmato nell'ultimo periodo. Meno scintillante, magari, ma più solido ed energico. Ricostruito dalla difesa, divenuta insuperabile. In quattro partite neanche un gol subito. Questo Diavolo è una squadra con meno fronzoli, ma più sostanza. Un team che si affida agli operai: Malick Thiaw in difesa, Rade Krunić in mezzo al campo, Junior Messias sulla fascia.

Con questa vittoria contro l'Atalanta, il Milan ha agguantato l'Inter al secondo posto in classifica. La 'Dea' di Gian Piero Gasperini, alla sua seconda sconfitta consecutiva, la terza nelle ultime quattro partite di Serie A, rischia di rimanere indietro nella lotta per un posto nella prossima Champions. Serata perfetta per il Milan, che ha riaccolto Mike Maignan titolare dopo 161 giorni e, nel finale, anche Zlatan Ibrahimović, in campo per gli ultimi 20'.

Tornati in campo anche Maignan e Ibrahimović. Ma Leão ... — Ha deluso Rafael Leão, secondo il 'CorSera'. Ha sbagliato tanto, ha rimediato un'ammonizione per proteste che gli farà saltare la trasferta di Firenze e l'assist per il secondo gol rossonero, di fatto, non gli vale la sufficienza in pagella. Secondo il quotidiano generalista, il Milan ha surclassato l'Atalanta sul piano del ritmo, del pressing, della forza. Quelle che erano le caratteristiche della 'Dea' ora fanno felici i rossoneri.

La partita si è sbloccata al 26' con l'autorete di Juan Musso sul tiro al volo di Theo Hernández. Poi, nel finale, il raddoppio con il già citato assist di Leão per il dolce tocco sotto di Messias su Musso in uscita bassa. Nel mezzo, una caterva di palle-gol fallite dal Diavolo e l'Atalanta che ha chiuso senza un tiro nello specchio della porta. Con un Diavolo ritrovato così, adesso il Tottenham fa meno paura. Mercato Milan: via Leao? Il suo sostituto è un fuoriclasse >>>

NOVITA! Commenta con noi news e partite sul nostro GRUPPO TELEGRAM!