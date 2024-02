Il quale, poi, ha proseguito parlando così di Leao: "Contro l’Atalanta ha fatto vedere quanto possa essere grande e al centro del gioco, dal primo all’ultimo minuto, non soddisfatto di un gol capolavoro: ha cercato di segnare e di far segnare fino all’ultimo, superando la rabbia per un rigore gentilmente concesso all’Atalanta dall’arbitro Daniele Orsato".

"Vederlo a Parigi al posto di Mbappé sarebbe una stonatura" — Chiosa dell'articolo con un monito di mercato per la dirigenza del club meneghino. "Abbia pazienza il Milan, società che progetta il futuro, resista e non accolga offerte, anche se a prima vista indecenti. Il futuro può sicuramente essere uno stadio nuovo, ma deve contemplare anche Leao: vederlo a Parigi, magari al posto di Kylian Mbappé (non si facciano confronti e paragoni affrettati) sarebbe una stonatura". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Nuovo attaccante, la notizia che fa sorridere Furlani >>>

