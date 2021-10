Milan, l’annuncio di Theo Hernández: “Diventerò presto papà”

Theo Hernández, terzino del Milan, avrà presto un figlio con la sua compagna, Zoe Cristofoli. L'annuncio ufficiale è arrivato ieri via social

"Finalmente possiamo condividere con tutti la nostra gioia. Ti abbiamo desiderato tanto e già ti stiamo aspettando con ansia e tanto Amore. Non vediamo l'ora di guardarti negli occhi e accompagnarti in questo meraviglioso viaggio che si chiama Vita. Zoe e Theo, Mamma e Papà", il commento alla foto del numero 19 del Milan che bacia il pancione della ragazza in dolce attesa.