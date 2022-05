Milan, è l’anno della consacrazione per Leao: ora fa le cose in grande

Il primato del Milan in classifica ha il volto felice di Rafael Leao: il suo 10° gol in campionato ha confermato tutto il suo valore

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Rafael Leao, attaccante del Milan, giunto finalmente nell'anno della sua consacrazione. Il numero 17 rossonero, infatti, sta vivendo la sua miglior stagione da quando è in Serie A e sono i numeri a certificarlo.

Leao non aveva segnato mai così tanto con il Milan (10 gol in campionato, 13 totali, ai quali si aggiungono 7 assist). E non era mai stato così determinante nell'area di rigore avversaria. Con il gol siglato domenica scorsa in Milan-Fiorentina 1-0, Leao, per giunta, è stato il primo giocatore della rosa ad andare in doppia cifra in campionato.

Altra rete pesante per il primato in classifica della squadra di Stefano Pioli. Grazie anche al lavoro del mister, Leao è riuscito a trovare maggiore continuità rispetto alle sue prime due annate in maglia rossonera. Sta più 'dentro la partita', con la testata, ha più fiducia, segna con maggior continuità, ha più confidenza con la porta avversaria.

Per un Milan che continua ad avere ancora qualche difficoltà di troppo nell'area di rigore avversaria, Leao è certamente l'eroe di questa stagione. Per i rossoneri, infatti, è stato importante poter contare su un esterno offensivo con tanti gol ed assist nei piedi. A Pioli ha ricordato il primo Thierry Henry: un paragone che Leao non ha subito. Anzi, lo ha stimolato a fare meglio.

È diventato un idolo della tifoseria di 'San Siro', che gli ha dedicato un coro personalizzato. E lui, in casa, si esalta. Si tratta, infatti, del primo giocatore a realizzare almeno 8 reti in gare interne in una singola stagione da Carlos Bacca nell'anno 2016-2017. Poi, è il quinto portoghese a raggiungere la doppia cifra di gol in un singolo campionato di Serie A dopo Cristiano Ronaldo, Rui Barros, Rui Costa e Beto. È l'unico, però, ad esserci riuscito prima di compiere 23 anni.

Ecco perché, ha incalzato il 'CorSport', in casa Milan è scattata, da tempo, la missione per rinnovargli il contratto in scadenza nel 2024 (lo si vuole allungare fino al 30 giugno 2026) con conseguente adeguamento dello stipendio (da 1,5 a 4,5 milioni di euro netti a stagione). Il nuovo progetto Milan non prevede cessioni importanti, fatto salvo offerte davvero irrinunciabili. Ma Leao è soddisfatto della sua crescita e medita di rimanere ancora a lungo in rossonero. A fine stagione, dunque, potrebbe esserci l’accelerata decisiva per la firma sul rinnovo di contratto. Milan, il bomber arriva grazie ad uno scambio? Le ultime news di mercato >>>

