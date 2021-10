Milan, ancora Pioli: pronti rinnovo e ritocco per il tecnico

Il Milan non vuole fermarsi e si prepara a vivere un futuro ancora più bello, sempre con Pioli alla guida. Le ultime sul suo contratto.

Un percorso lungo e tortuoso, a piccoli passi, che però sta portando il Milan in alto, con Stefano Pioli alla guida. I rossoneri hanno dimostrato di essere maestri nel gestire certe situazioni. Paolo Maldini e Frederic Massara continuano la loro programmazione tra mercato e rinnovi e, finora, non hanno sbagliato praticamente nulla. Mai fretta, sempre scelte ragionate. Niente fretta neanche su Pioli stesso, che ha il contratto in scadenza, ma che nessuno pensa possa lasciare il Milan.