Milan, oggi la ripresa: in campo anche Chukwueze e Musah

Oggi il Milan riprende gli allenamenti dopo le partite negli states. I rossoneri si preparano per il Monza con i nuovi finalmente in gruppo

Riparte oggi come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport il Milan dopo tre giorni di pausa totale in seguito alla tournée negli USA che ha visto i rossoneri sfidare Real Madrid, Juve e Barcellona. Nel mirino c’è il trofeo Silvio Berlusconi che si giocherà martedì contro il Monza all’U-Power Stadium alle ore 21.00, ma anche la preparazione alle altre partite in programma la settimana prossima. I rossoneri giocheranno anche altre amichevoli. Mercoledì 9 agosto il Trento, sabato 12 la squadra tunisina dell’Étoile du Sahel, mentre il giorno dopo sarà il turno del Novara alle ore 11.00 sempre sul campo interno di Milanello. Pioli potrà sperimentare e finalmente lavorare con i nuovi. Oggi infatti sarà la prima volta insieme a Samuel Chukwueze e a Yunus Musah, gli ultimi due colpi della campagna acquisti estiva che ha portato ben otto rinforzi. L'allenatore rossonero studia il giusto modulo. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – “Rivoluzione inesorabile. Non è finita qui…”