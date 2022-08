Milan, nel regno del ‘Principe’ De Ketelaere: il suo ambientamento

Charles De Ketelaere, attaccante del Milan, conosce Milano, ha provato il manto di San Siro, studia italiano: vuole farsi trovare pronto

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Charles De Ketelaere, attaccante del Milan e del suo ambientamento nella nuova realtà, quella rossonera. Ieri mattina il 'Principe' belga ha fatto la conoscenza con il manto erboso di 'San Siro', per la prima volta, visto che mister Stefano Pioli ha fatto allenare la squadra allo stadio. E il ragazzo è sembrato emozionato.

Poco più tardi, all'esterno, uscendo con la macchina, ha firmato autografi ai tifosi, si è messo in posa per qualche foto. Domani De Ketelaere tornerà a 'San Siro' ma, molto probabilmente, per Milan-Udinese partirà dalla panchina. Il suo ambientamento in squadra va a gonfie vele, ma per quanto concerne il resto?

Milan, De Ketelaere si sta integrando bene nel nostro Paese

A Milano da una decina di giorni, secondo la 'rosea' ora De Ketelaere comincia a muoversi con più naturalezza. È un tipo silenzioso, ma non da aver paura di confrontarsi con una dimensione più grande di quella alla quale era abituato: dai 120mila abitanti di Bruges al milione e 400mila di Milano.

Va e torna da Milanello, entra ed esce dall'hotel 'Melià', dove soggiorna da quando è arrivato in Italia: un contesto particolare, ma provvisorio. Non resterà a vivere in albergo, come fanno molti calciatori. De Ketelaere e la sua fidanzata, Jozefien, che in questo mese di agosto rimarrà con lui in Italia, stanno già cercando casa.

Sembrano aver scelto già la zona: non sarà City Life, ma, come suggeriscono dal Belgio, "un posto un po' più tranquillo". Intanto De Ketelaere, per entrare più velocemente possibile nel mondo Milan, ha già intensificato le lezioni di italiano, un po' come fecero Matthijs de Ligt e la sua ragazza all'epoca del loro arrivo alla Juventus.

Lui prova già a parlare in campo, chiede a compagni e Pioli di correggerlo se sbaglia qualche frase. Insomma, l'approccio giusto. La prossima sfida sarà quella di essere in grado di incidere presto e di essere utile alla causa del Milan campione d'Italia. Intanto, domani a 'San Siro' in tribuna ci sarà la sua famiglia, in particolare mamma Isabelle, che non ha voluto mancare al 'primo giorno di scuola' del figlio.