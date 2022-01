Milan, Altobelli: “Tonali e Barella capitani per molto tempo”

Altobelli, ex nerazzurro, ha parlato di Tonali e Barella, centrocampisti di Milan e Inter, spesso paragonati. Ecco le sue parole.

Mentre il Milan si gode la crescita di Sandro Tonali, classe 2000, l'Inter si tiene stretto Nicolò Barella, classe 1997. I due sono tra i migliori in Italia e di loro ha parlato Alessandro Altobelli ai microfoni della Gazzetta: "Abito a Brescia, su Tonali mai avuto dubbi. Bravo il Milan ad aspettarlo: ora farebbero bene a mandare un presente a Cellino per lo sconto sul riscatto. Barella è già oggi uno dei centrocampisti più forti d’Europa. Se dovessi prenderne solo uno, venderei un altro e li comprerei tutti e due. Piuttosto, spero non ragionino come altri e lascino perdere il conto in banca: li vedo capitani a lungo di Milan e Inter". Milan, le top news di oggi: Theo, rinnovo vicino. Kessié prolunga?