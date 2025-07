Milan, Allegri rilancia molti giocatori: ecco chi torna centrale nel progetto

Un altro grande obiettivo in casa rossonera per Massimiliano Allegri è quello di rimettere al centro del progetto giocatori che nella passata stagione non hanno espresso il massimo, come Ruben Loftus-Cheek e Strahinja Pavlović. I due piacciono molto al tecnico livornese, che punta a valutarli durante il ritiro e, in caso positivo, a concedere loro una nuova chance.