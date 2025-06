Milan, Allegri parte presto per incidere subito: ecco su cosa lavorerà

Massimiliano Allegri ha fretta di iniziare la sua nuova avventura di ritorno in rossonero. Serve prima però una rivoluzione. Come scrive Marco Guidi sulla Gazzetta dello Sport questa mattina: "Max sa però che il Diavolo va rivoltato come un calzino." E quale modo migliore per farlo se non anticipare il classico raduno estivo? Per lavorare sulla mentalità di gruppo e per iniziare a conoscere la squadra, il tecnico ha scelto di anticipare il raduno al 7 luglio. Il tutto mentre Inter e Juve potrebbero avere ancora come impegno il Mondiale per Club.