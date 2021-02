Milan, allarme Rebic: si spera di riaverlo per il derby | Serie A News

Milan, si è fermato nuovamente Rebic

Ante Rebic, ieri sera, non è andato neanche in panchina al ‘Picco‘ in occasione di Spezia-Milan 2-0. Come riferito da ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, infatti, ha rimediato un infortunio nell’ultimo allenamento di venerdì a Milanello. Rebic, per l’occasione, ha accusato un trauma al tendine rotuleo del ginocchio sinistro, in seguito ad una botta. Inizialmente non sembrava grave. Poi, però, il Milan ha optato per il riposo precauzionale per l’attaccante croato.

Il numero 12 del Diavolo ha viaggiato comunque con la squadra, ma, alla fine, non si è accomodato neanche in panchina. Il club ha preferito non rischiare nulla. Nei prossimi giorni sarà valutato meglio, ma permangono le speranze di averlo a disposizione, se non per la gara di Europa League di giovedì contro la Stella Rossa, almeno per il derby di domenica prossima contro l’Inter a ‘San Siro‘. Maldini, caccia ad un top player da 40 milioni! Vai alla news >>>