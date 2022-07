Milan, al momento non sei favorito: servono tre rinforzi

Manca poco più di un mese all'inizio del campionato e il Milan è forse un po' in ritardo sul mercato rispetto alle rivali. Un mercato che chiuderà quando già si saranno giocate quattro partite. Fare le griglie d'estate è sempre rischioso e spesso privo di senso, ma un'idea si può avere in base a scorso anno e nuovi arrivi. Le tre grandi del nord restano le favorite, con il Napoli che per ora è fermo a guardare e la Roma troppo poco rinforzata. Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport sarebbero i nerazzurri i favoriti, di nuovo. Il ritorno del gigante belga e gli altri rinforzi sembrano aver riportato i nerazzurri davanti. C'è però equilibrio. Soprattutto visto che il Milan è pronto a mettere a segno dei colpi importanti.

Tra ritorni e nuovi arrivi a costo zero, il Milan aspetta i veri grandi rinforzi dell'estate. Si tratta ovviamente di Renato Sanches, portoghese classe 1997 del LOSC, e di Charles De Ketelaere, belga classe 2001 del Bruges, che in due potrebbero arrivare a costare 58 milioni. Sono le due priorità, con Hakim Ziyech, marocchino classe 1993 del Chelsea in sospeso, in cerca della formula giusta e di un'intesa sullo stipendio. Il prezzo totale sarebbe 28 milioni, ma non da pagare subito. Infine c'è Paulo Dybala, argentino classe 1993 che però non è una prima scelta. Se anche si concretizzassero solo i primi due, il miglioramento sarebbe già evidente: nessuna perdita e anzi un piccolo passo avanti a centrocampo e un grande rinforzo sulla trequarti. Senza considerare i due nuovi già al lavoro e i ritorni, che allungano la rosa e danno più scelte. Insomma, basta poco per potersi riconfermare sul trono. Intanto il Milan scatta per Sanches: le ultime >>>